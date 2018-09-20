В Пластовском районе обрушилась золотодобывающая шахта. Один человек погиб

Фото с сайта donday.ru

В Челябинской области произошло ЧП на одной из шахт.

Сообщение об инциденте поступило в региональное управление МЧС вечером в среду, 19 сентября. Произошло обрушение породы на золотодобывающей шахте «Центральная» компании «Южуралзолото ГК», расположенной в Пластовском районе. На месте происшествия работают три отделения горноспасателей численностью 20 человек и три единицы техники. В результате обрушения погиб один из шахтеров.

В областном управлении Следственного комитета проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото с сайта donday.ru

Все новости за 20.09.2018 г.»