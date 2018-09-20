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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Пластовском районе обрушилась золотодобывающая шахта. Один человек погиб
20.09.2018 г. 08:13
Фото с сайта donday.ru
В Челябинской области произошло ЧП на одной из шахт.
Сообщение об инциденте поступило в региональное управление МЧС вечером в среду, 19 сентября. Произошло обрушение породы на золотодобывающей шахте «Центральная» компании «Южуралзолото ГК», расположенной в Пластовском районе. На месте происшествия работают три отделения горноспасателей численностью 20 человек и три единицы техники. В результате обрушения погиб один из шахтеров.
В областном управлении Следственного комитета проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта donday.ru
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