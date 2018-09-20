Кандидатуру Александра Гончарова на пост бизнес-омбудсмена одобрили в Заксобрании

Фото с сайта gubernator74.ru

Комитет Заксобрания рекомендовал кандидатуру Александра Гончарова на новый срок в должности бизнес-омбудсмена области.

Комитет по экономической политике одобрил кандидатуру Александра Гончарова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. Александр Гончаров стал бизнес-омбудсменом пять лет назад. Срок его полномочий истекает 26 сентября.

Переназначение Гончарова поддержали региональные отделения общественных организаций «ОПОРА РОССИИ», СПП, «Деловая Россия», ЮУТПП и другие объединения.

Фото с сайта gubernator74.ru

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