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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
На борту сбитого в Сирии Ил-20 был выпускник челябинского училища штурманов
19.09.2018 г. 15:42
Фото с сайта bbc.com
Один из 15 членов экипажа сбитого в Сирии российского самолета учился в Челябинске.
Уроженец Белоруссии Александр Вечернин переехал с семьей на Урал в начале 2000-х годов. В 2002 году он поступил в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов. По окончанию вуза в 2007 году он по распределению поехал служить в подмосковную Кубинку. Об этом друзья и родные офицера рассказали 74.ru. 33-летний Александр Вечернин находился в составе экипажа самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, который был по ошибке сбит над Средиземным морем сирийской системой ПВО в понедельник, 17 сентября. Все 15 человек на борту воздушного судна погибли.
Фото с сайта bbc.com
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