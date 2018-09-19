На борту сбитого в Сирии Ил-20 был выпускник челябинского училища штурманов

Фото с сайта bbc.com

Один из 15 членов экипажа сбитого в Сирии российского самолета учился в Челябинске.

Уроженец Белоруссии Александр Вечернин переехал с семьей на Урал в начале 2000-х годов. В 2002 году он поступил в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов. По окончанию вуза в 2007 году он по распределению поехал служить в подмосковную Кубинку. Об этом друзья и родные офицера рассказали 74.ru. 33-летний Александр Вечернин находился в составе экипажа самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, который был по ошибке сбит над Средиземным морем сирийской системой ПВО в понедельник, 17 сентября. Все 15 человек на борту воздушного судна погибли.

Фото с сайта bbc.com

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