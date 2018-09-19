В Челябинске резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией

Фото с сайта vdvbezheck.ru

В Челябинске за неделю резко выросло число заболевших ОРВИ и пневмонией.

За последнюю неделю количество заболевших южноуральцев увеличилось на 30%. Как сообщила 74.ru замначальника эпидотдела регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова, к врачам обратились около 20 тыс. жителей области. В Челябинске за последнюю неделю заболели 7 тыс. 332 человека, прирост составил 27%. Однако эпидпорог пока не превышен. Увеличение уровня заболеваемости связывают с началом учебного года. Среди школьников количество пациентов выросло в два раза. Кроме того, специалисты зарегистрировали рост заболеваемости пневмонией. Летом такой диагноз ставят 80-90 пациентам в неделю. За аналогичный период сентября в больницы с воспалением легких попало 140 челябинцев.

Фото с сайта vdvbezheck.ru

Все новости за 19.09.2018 г.»