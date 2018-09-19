Участника митинга сторонников Навального в Челябинске оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Фото с сайта astv.ru

Центральный райсуд Челябинска оштрафовал местного жителя за публичную демонстрацию нацистской символики.

Мужчину задержали 9 сентября на Кировке. Он был одет в футболку с принтом, сходным до степени смешения с эмблемой СС. «В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. Центральный райсуд Челябинска назначил нарушителю штраф в размере 2 тыс. рублей. По информации Znak.com, мужчина был одним из задержанных в ходе несанкционированного митинга против пенсионной реформы, который состоялся на Кировке в тот день. Как сообщала интернет-газета со ссылкой на собственный источник, при задержании парень в майке с логотипом СС рассказал сотрудникам полиции, что он электрик.

Фото с сайта astv.ru

Все новости за 19.09.2018 г.»