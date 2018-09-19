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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинское УФАС вмешалось в конфликт автошкол из-за нечестной конкуренции
19.09.2018 г. 14:31
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении рекламного агентства за нарушение закона о рекламе.
В интернете появился рекламный баннер автошколы «Метар» с надписью «Автошкола Индиго или «Метар»? METAR174.RU Автошкола Индиго? Дешевле? Сделаем скидку – 1000 рублей! Обучение онлайн 0р!..» и активной кнопкой «ПЕРЕЙТИ».
Представители автошколы «Индиго» обратились в антимонопольную службу с требованием пресечь его распространение. По мнению УФАС, баннер нарушает закон о рекламе, поскольку содержит некорректные сравнения с услугами других компаний.
В отношении петербургского рекламного агентства «АДВ-Сервис» возбуждено дело, в качестве заинтересованного лица к нему привлекли автошколу «Метар». Заседание комиссии состоится 17 октября, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Фото с сайта vladtime.ru
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