Челябинское УФАС вмешалось в конфликт автошкол из-за нечестной конкуренции

Фото с сайта vladtime.ru

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении рекламного агентства за нарушение закона о рекламе.

В интернете появился рекламный баннер автошколы «Метар» с надписью «Автошкола Индиго или «Метар»? METAR174.RU Автошкола Индиго? Дешевле? Сделаем скидку – 1000 рублей! Обучение онлайн 0р!..» и активной кнопкой «ПЕРЕЙТИ».

Представители автошколы «Индиго» обратились в антимонопольную службу с требованием пресечь его распространение. По мнению УФАС, баннер нарушает закон о рекламе, поскольку содержит некорректные сравнения с услугами других компаний.

В отношении петербургского рекламного агентства «АДВ-Сервис» возбуждено дело, в качестве заинтересованного лица к нему привлекли автошколу «Метар». Заседание комиссии состоится 17 октября, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 19.09.2018 г.»