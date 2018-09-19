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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
На «Тополиной аллее» в Челябинске посадили новые деревья
19.09.2018 г. 14:29
Фото с сайта dom.vse42.ru
Волонтеры восстанавливают зеленые насаждения в Центральном районе Челябинска.
На Университетской набережной волонтеры высадили молодые деревья. Саженцам остролистного клена уже по семь лет, они адаптированы к уральскому климату. Тополиная аллея, которая дала название микрорайону, практически полностью исчезла в ходе его строительства около десяти лет назад. Теперь задача волонтеров – вновь озеленить придорожные пустыри и защитить тем самым жителей микрорайона от шума и пыли проезжающих машин, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова.
Фото с сайта dom.vse42.ru
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