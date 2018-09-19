На «Тополиной аллее» в Челябинске посадили новые деревья

Фото с сайта dom.vse42.ru

Волонтеры восстанавливают зеленые насаждения в Центральном районе Челябинска.

На Университетской набережной волонтеры высадили молодые деревья. Саженцам остролистного клена уже по семь лет, они адаптированы к уральскому климату. Тополиная аллея, которая дала название микрорайону, практически полностью исчезла в ходе его строительства около десяти лет назад. Теперь задача волонтеров – вновь озеленить придорожные пустыри и защитить тем самым жителей микрорайона от шума и пыли проезжающих машин, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Фото с сайта dom.vse42.ru

Все новости за 19.09.2018 г.»