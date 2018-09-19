Челябинск
- 67.7519р. - 0.4439
- 79.1749р. - 0.1846
Сделано в Челябинске
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Шесть человек пострадали во время пожара в Карталах
19.09.2018 г. 14:25
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
В Челябинской области при пожаре в частном доме пострадали шесть человек.
Пожар произошел ночью в среду, 19 сентября, в частном доме по улице Карла Маркса. К приезду спасателей жильцы самостоятельно эвакуировались. В результате пожара полностью сгорели дом и гараж. Пострадали шесть человек, они отказались от госпитализации. По предварительным данным, возгорание произошло в гараже. Из-за ветра огонь перекинулся на дом, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 04.09.2018 г. Из-за взрыва газа в поселке на юге Челябинской области пострадали трое детей
- 29.08.2018 г. В Челябинской области при пожаре в общежитии погибли женщина и ребенок
- 23.08.2018 г. Автобус с магнитогорскими туристами загорелся в Башкирии
- 20.08.2018 г. Мужчина и 2-летний ребенок погибли при пожаре в Кунашакском районе
- 09.08.2018 г. В Челябинске загорелся камерный театр