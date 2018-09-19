Шесть человек пострадали во время пожара в Карталах

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

В Челябинской области при пожаре в частном доме пострадали шесть человек.

Пожар произошел ночью в среду, 19 сентября, в частном доме по улице Карла Маркса. К приезду спасателей жильцы самостоятельно эвакуировались. В результате пожара полностью сгорели дом и гараж. Пострадали шесть человек, они отказались от госпитализации. По предварительным данным, возгорание произошло в гараже. Из-за ветра огонь перекинулся на дом, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

Все новости за 19.09.2018 г.»