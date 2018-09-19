УФАС запретило копейской мэрии финансировать ремонт фонтана на площади Славы

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

Областной Арбитражный суд рассмотрит иск антимонопольной службы к администрации Копейска.

Ранее челябинское УФАС установило, что копейское управление строительства заключило контракт на капремонт фонтана на площади Славы без проведения конкурса Его сумма составила почти 17 млн рублей. Единственным поставщиком услуг была еманжелинская фирма «Флагман». Антимонопольная служба обратились в суд с иском о признании сделки недействительной. Также УФАС ходатайствовало о прекращении работ и запрете мэрии их принимать и оплачивать. Областной Арбитражный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В инстанции согласились, что такая мера сохранит баланс сторон до разрешения спора. Сам иск к копейской мэрии в областном Арбитраже рассмотрят 17 октября, сообщили в пресс-службе УФАС.

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

Все новости за 19.09.2018 г.»