Более 400 челябинцев пожаловались на горячую линию на переполненные мусорные баки

Фото: Галина Лепина

Челябинцы жалуются общественникам на переполненные мусорные баки во дворах города.

На горячую линию движения «АнтиСМОГ» за последние сутки поступило более 400 звонков по поводу невывоза мусора с контейнерных площадок. В основном на переполненные баки жалуются жители Курчатовского, Калининского, Ленинского и Металлургического районов. По словам горожан, мусор не вывозили уже несколько дней. «Люди жалуются, что уже некуда ставить мусор, он разлетается по дворам и улицам, рядом со школами и садиками, стоит зловонный запах», — сообщили в пресс-службе движения. Саботаж устроили подрядчики МУП «Горэкоцентра», которые требуют поднять тарифы на вывоз мусора, считают общественники. По оценкам активистов, в бойкоте участвуют шесть из 16 организаций, занимающихся вывозом отходов. Общественники передали информацию в минэкологии и прокуратуру.

В пятницу, 14 сентября, МУП «Горэкоцентр» предупредило коммунальщиков, что вывоз отходов с контейнерных площадок может прекратиться. Причинами этого назвали закрытие челябинского полигона ТБО и судебное решение о приостановке деятельности предприятия.

Фото: Галина Лепина

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