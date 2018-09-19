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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске за лето подешевели более 2 тыс. квартир
19.09.2018 г. 12:33
Фото с сайта mordsrub.ru
Эксперты онлайн-сервиса N1.RU отметили снижение цен на недвижимость в Челябинске.
Всего с июня по август 2018 года в столице Южного Урала потеряли в цене 2127 квартир. Это 12% от всех предложений на вторичном рынке жилья. Большую часть подешевевших объектов составляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры – суммарно их около двух третей. При этом свыше половины всех квартир и без того были выставлены по цене ниже рыночной. Активнее всего продавцы снижали стоимость жилья в Калининском и Курчатовском районах. Средняя цена квартиры там составила 2,1 млн рублей.
Фото с сайта mordsrub.ru
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