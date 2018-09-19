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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области пьяный воспитанник детдома до смерти избил женщину
19.09.2018 г. 12:28
Фото с сайта sibkray.ru
На Южном Урале в отношении 17-летнего воспитанника детского дома возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла ночью в субботу, 15 сентября, в одном из частных домов села Чесма. По версии следствия, пьяный подросток поругался с 49-летней женщиной, а затем избил ее до смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время решается вопрос об избрании южноуральцу меры пресечения, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта sibkray.ru
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