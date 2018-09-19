В Челябинской области пьяный воспитанник детдома до смерти избил женщину

Фото с сайта sibkray.ru

На Южном Урале в отношении 17-летнего воспитанника детского дома возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла ночью в субботу, 15 сентября, в одном из частных домов села Чесма. По версии следствия, пьяный подросток поругался с 49-летней женщиной, а затем избил ее до смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время решается вопрос об избрании южноуральцу меры пресечения, сообщили в региональном управлении СК.

Фото с сайта sibkray.ru

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