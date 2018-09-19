В Озерске 11 многоэтажек остались без газа из-за украденных с труб гаек

Фото с сайта vk.com

В Озерске возбуждено уголовное дело из-за повреждения газопровода охотниками за цветметом.

Неисправность газопровода в поселке Новогорный газовики обнаружили в понедельник, 17 сентября. На уличных вентилях 11 многоэтажных домов отсутствовали запорные гайки, сделанные из латуни. Подача газа в здания прекращена до устранения неисправности. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, ведется розыск причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе ведомства. За приведение газопровода в негодность виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото с сайта vk.com

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