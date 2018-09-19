«Кросс Нации-2018» пробегут 7 тыс. челябинцев

Фото с сайта vnd12.ru

Во Всероссийский день бега в Челябинске состоится «Кросс Нации».

В воскресенье, 23 сентября, на старт выйдут около 7 тысяч горожан. Забег стартует в 9:00 в лесопарковой зоне за стадионом имени Елесиной. Первыми побегут профессиональные спортсмены на дистанции в 6, 8 и 10 км. После 12:00 состоятся массовые забеги во всех районах Челябинска.

Победителей и призеров среди профессионалов наградят денежными премиями. Остальные участники соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали, дипломы и кубки минспорта России.

Гостей мероприятия ожидают конкурсы, концертные программы и полевая кухня. Также состоится церемония вручения значков ГТО. В региональном минспорта предупредили, что регистрация на спортивные и массовые забеги проводится заранее.

Фото с сайта vnd12.ru

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