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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Три челябинских гостиницы получили «звезды»
19.09.2018 г. 11:38
Три челябинских отеля прошли квалификацию в областном центре развития туризма.
Гостиница «Маркштадт» получила четыре «звезды», а «Аврора» - три. Сведения об их статусе уже появились в федеральном перечне туристических объектов. В конце сентября четыре «звезды» официально получит отель Smolinopark. Свидетельство о прохождении квалификации действует в течение трех лет. Как сообщили в пресс-службе областного центра развития туризма, к 2021 году все отели, хостелы и гостевые дома обязаны будут получить категорию для дальнейшей работы.
На данный момент в федеральном перечне находятся всего 14 гостиничных объектов из Челябинской области. Сейчас отели с рейтингом от трех «звезд» имеют в регионе значительные льготы – в частности, они освобождены от налога на имущество. Эта мера направлена на стимуляцию развития сферы гостеприимства в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
Фото с сайта pixabay.com
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