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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Магнитогорске двое воспитанников убежали из детских садов
19.09.2018 г. 11:33
Фото с сайта pixabay.com
В Магнитогорске прокуратура провела проверку по факту самовольного ухода двух детей из детских садов.
4 сентября двухлетний ребенок во время утренней прогулки беспрепятственно покинул территорию одного из дошкольных учреждений Магнитогорска. Его заметили на дороге по улице Октябрьской возле дома № 4 и отвели обратно. 6 сентября ситуация повторилась в другом детсаду. После ужина пятилетний ребенок вышел из учреждения через входные ворота. Прохожие обнаружили его на автобусной остановке и доставили в полицию. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мировой судья рассматривает вопрос о штрафах для заведующих детсадов.
Фото с сайта pixabay.com
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