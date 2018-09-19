В Магнитогорске двое воспитанников убежали из детских садов

Фото с сайта pixabay.com

В Магнитогорске прокуратура провела проверку по факту самовольного ухода двух детей из детских садов.

4 сентября двухлетний ребенок во время утренней прогулки беспрепятственно покинул территорию одного из дошкольных учреждений Магнитогорска. Его заметили на дороге по улице Октябрьской возле дома № 4 и отвели обратно. 6 сентября ситуация повторилась в другом детсаду. После ужина пятилетний ребенок вышел из учреждения через входные ворота. Прохожие обнаружили его на автобусной остановке и доставили в полицию. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мировой судья рассматривает вопрос о штрафах для заведующих детсадов.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.09.2018 г.»