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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Более половины челябинцев довольны качеством работы врачей
19.09.2018 г. 11:20
В Финансовом университете при правительстве России узнали мнение жителей о качестве медицинского обслуживания.
Опрос проводили в городах с населением более 250 тыс. человек. Исследователи отметили, что в целом количество людей, довольных уровнем медобслуживания, растет. В последние годы стало меньше судебных жалоб на врачей за халатность и другие нарушения. Однако доступность медпомощи, по мнению россиян, снижается – растет число тех, кто говорит о недостатке больниц и даже вынужден обращаться в зарубежные клиники.
Авторы исследования составили топ-15 городов по качеству медобслуживания. Лидером списка стала Москва, из уральских городов туда вошли Сургут (3-е место), Тюмень (5-е место) и Екатеринбург (6-е место). Челябинск в рейтинг не попал, однако не оказался и в аутсайдерах, заняв средние позиции по России.
Жители столицы Южного Урала в целом довольны качеством медпомощи – таких оказалось 66%. Около 60% респондентов из Челябинска заявили, что за последние два-три года не испытывали проблем из-за дороговизны лекарств или услуг врачей.
Фото с сайта smolmed.ru
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