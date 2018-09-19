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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Врачи областной больницы до конца октября проконсультируют жителей 12 районов Южного Урала
19.09.2018 г. 10:44
Губернатор Борис Дубровский поручил повысить доступность медпомощи на селе.
Выездные консультации начались с понедельника, 17 сентября, в 12 районах Челябинской области. Прием ведут кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, неврологи, хирурги, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, ревматологи и другие специалисты из медучреждений регионального уровня. «Жители отдаленных деревень области зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том числе из-за удаленности территорий, из-за отсутствия в местных больницах и поликлиниках таких специалистов. Поэтому мы должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью мобильных бригад. Наша задача – сделать медицину доступнее для жителя каждого населенного пункта», – подчеркнул Борис Дубровский.
Врачи будут консультировать сельских жителей до 31 октября. До конца года медицинские бригады сделают более 280 выездов в районы области.
Фото с сайта amur.info
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