Проект конгресс-холла к саммиту ШОС отправили на госэкспертизу с опозданием на два месяца

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске затянулся процесс оформления проектной документации конгресс-холла из-за большого объема документов.

Руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий ранее сообщал, что результаты главгосэкспертизы будут известны к середине лета. Однако из-за большого объема документов проект центра, который возводят на набережной реки Миасс, сдали на экспертизу лишь в сентябре. «Проект состоит из 300 томов. Весь объем документов загружен в главгосэкспертизу. Через полтора - два месяца планируем получить заключение», — отметила представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. По ее словам, работы на стройплощадке продолжаются несмотря на перенос сроков.

Строительство общественно-делового центра на набережной реки Миасс оценивают в 9 млрд рублей. В июне на реализацию проекта из областного бюджета выделили около 3,3 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

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