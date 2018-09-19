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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Проект конгресс-холла к саммиту ШОС отправили на госэкспертизу с опозданием на два месяца
19.09.2018 г. 10:54
В Челябинске затянулся процесс оформления проектной документации конгресс-холла из-за большого объема документов.
Руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий ранее сообщал, что результаты главгосэкспертизы будут известны к середине лета. Однако из-за большого объема документов проект центра, который возводят на набережной реки Миасс, сдали на экспертизу лишь в сентябре. «Проект состоит из 300 томов. Весь объем документов загружен в главгосэкспертизу. Через полтора - два месяца планируем получить заключение», — отметила представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. По ее словам, работы на стройплощадке продолжаются несмотря на перенос сроков.
Строительство общественно-делового центра на набережной реки Миасс оценивают в 9 млрд рублей. В июне на реализацию проекта из областного бюджета выделили около 3,3 млрд рублей.
Фото с сайта gubernator74.ru
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