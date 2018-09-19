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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В «зеленый пояс» Челябинска включили еще 121 участок
19.09.2018 г. 09:41
Фото с сайта moscow.er.ru
Расширенную карту-схему «зеленого пояса» Челябинска представили в областной Общественной палате.
Во время доработки карты-схемы в состав «зеленого пояса» добавили еще 121 участок. Теперь общая площадь зоны составляет более 23,5 тыс. га. В состав «зеленого пояса» входят земли Красноармейского и Шершневского лесничеств, Челябинский, Каштакский и Ужовский боры, городские леса Челябинска и Копейска.
«Следующий этап — проведение общественных обсуждений. Внести свои предложения по включению в карту-схему того или иного участка сможет любой желающий. Дата, место и время слушаний будут объявлены дополнительно», — заявил член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов.
Фото с сайта moscow.er.ru
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