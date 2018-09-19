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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Строители завершили монтаж каркаса главной части здания конгресс-холла «Таганай» к саммиту ШОС
19.09.2018 г. 09:38
Борис Дубровский посетил площадки строящихся к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холлов.
Строители закончили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли, внутренних лестниц. Об этом директор компании-застройщика конгресс-холла на улице Труда Алексей Наговицын сообщил губернатору. В ближайшее время начнется возведение внутренних стен и фасадов. Объект планируют сдать в IV квартале 2019 года.
Фото с сайта gubernator74.ru
Также губернатор осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Строительство идет активно, рабочие приступили к пробной заливке бетона, отметил гендиректор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.
Фото с сайта gubernator74.ru
Борис Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны филармонии и картинной галереи. Он заявил, что у здания есть свой стиль, который необходимо сохранить. «При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить», — подчеркнул губернатор.
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