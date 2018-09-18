- 68.1958р. - 0.0868
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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Прокуратура просит вернуть в СИЗО бывшего замминистра экономразвития области Антона Бахаева
18.09.2018 г. 12:38
Гособвинение обжаловало решение Центрального райсуда о домашнем аресте бывшего первого замминистра экономразвития региона Антона Бахаева.
Прокуратура направила апелляцию в областной суд. По данным ведомства, следствие установило не всех соучастников Антона Бахаева. В прокуратуре опасаются, что бывший чиновник может информировать их о ходе расследования дела. Кроме того, Бахаев не возместил причиненный государству ущерб в размере свыше 3 млн рублей. Прокуратура требует вернуть экс-замминистра в СИЗО.
Антона Бахаева отправили под домашний арест в пятницу, 14 сентября, решением Центрального райсуда Челябинска. До этого он несколько недель находился в следственном изоляторе. Бывшего первого замминистра экономразвития области обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года.
Фото с сайта gubernator74.ru
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