Прокуратура просит вернуть в СИЗО бывшего замминистра экономразвития области Антона Бахаева

Фото с сайта gubernator74.ru

Гособвинение обжаловало решение Центрального райсуда о домашнем аресте бывшего первого замминистра экономразвития региона Антона Бахаева.

Прокуратура направила апелляцию в областной суд. По данным ведомства, следствие установило не всех соучастников Антона Бахаева. В прокуратуре опасаются, что бывший чиновник может информировать их о ходе расследования дела. Кроме того, Бахаев не возместил причиненный государству ущерб в размере свыше 3 млн рублей. Прокуратура требует вернуть экс-замминистра в СИЗО.

Антона Бахаева отправили под домашний арест в пятницу, 14 сентября, решением Центрального райсуда Челябинска. До этого он несколько недель находился в следственном изоляторе. Бывшего первого замминистра экономразвития области обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 18.09.2018 г.»