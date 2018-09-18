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Солнечные часы с логотипом «Трактора» украсили лужайку в центре Челябинска
18.09.2018 г. 12:32
На площадке перед ТК «Урал» в Челябинске появились солнечные часы.
Автором композиции стал челябинский скульптор Данил Шмыгин. Арт-объект представляет из себя солнечные часы с логотипом хоккейного клуба «Трактор» в центре. Для того, чтобы узнать время, человеку следует встать на «летнее» или «зимнее» поле, в зависимости от времени года, и тень от фигуры укажет время от 7:00 до 19:00. По словам Данила Шмыгина, работа над проектом заняла три месяца, из которых только три недели были непосредственно посвящены созданию композиции, а остальное время заняло согласование, подготовка и астрономические расчеты.
«Это сделано полностью вручную из керамогранитной мозаики. Все от начала до конца — декорация, эскиз, «настройка» градуировки солнечных часов — все сделано по-научному, по определенной программе, совместно с людьми, которые близки к астрономии. Мы совместно все это рассчитали», — прокомментировал Данил Шмыгин.
Солнечные часы обошлись в 300 тыс. рублей, строительство велось на деньги спонсора. В пресс-службе «Трактора» заявили, что есть планы по возведению еще нескольких композиций с символикой клуба, как возле ледовой арены «Трактор», так и в других людных местах Челябинска.
Фото: Данил Шмыгин / facebook.com
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