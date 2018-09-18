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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Глава челябинского комитета по образованию Светлана Портье получила представление от прокуратуры за поборы в школе №13
18.09.2018 г. 11:24
Прокуратура занялась ситуацией с поборами в школе №13.
Случаи уплаты вступительных взносов под видом «добровольных пожертвований» выявили в школе №13 в Курчатовском районе. Со 2 июля по 20 августа родителям первоклассников, которые проживали на территории, не закрепленной за школой, предлагали оказать учреждению материальную помощь. Ее размер колебался от 3,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Полученные средства расходовались на текущий ремонт учебного заведения и его охрану.
Прокуратура внесла представление председателю городского комитета по делам образования Светлане Портье с требованием привлечь к ответственности директора школы №13 Ларису Рушанину. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, материалы проверки направлены в полицию. Также опротестован пункт положения о родительском комитете школы, где на представителей учащихся возлагалась обязанность сдавать деньги на укрепление и улучшение материально-технической базы учебного заведения.
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