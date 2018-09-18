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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Южноуральца будут судить за оскорбление и избиение следователя
18.09.2018 г. 11:21
37-летнего жителя Нязепетровска обвиняют в насильственных действиях в отношении представителя власти.
В марте 2018 года следователь из Верхнего Уфалея приехал в Нязепетровск, чтобы вручить местному жителю повестку о вызове на допрос по уголовному делу. В их разговор вмешался посторонний. Он обращался к следователю в грубой, агрессивной форме, заявлял, что действия незаконны, а сам сотрудник органов — некомпетентен. Затем мужчина двумя руками толкнул правоохранителя в грудь и публично его оскорбил.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на дебошира завели уголовное дело по факту избиения и унижения чести и достоинства представителя власти при исполнении должностных обязанностей. Сейчас его рассматривает Нязепетровский районный суд.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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