Южноуральца будут судить за оскорбление и избиение следователя

Фото с сайта 74.мвд.рф

37-летнего жителя Нязепетровска обвиняют в насильственных действиях в отношении представителя власти.

В марте 2018 года следователь из Верхнего Уфалея приехал в Нязепетровск, чтобы вручить местному жителю повестку о вызове на допрос по уголовному делу. В их разговор вмешался посторонний. Он обращался к следователю в грубой, агрессивной форме, заявлял, что действия незаконны, а сам сотрудник органов — некомпетентен. Затем мужчина двумя руками толкнул правоохранителя в грудь и публично его оскорбил.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на дебошира завели уголовное дело по факту избиения и унижения чести и достоинства представителя власти при исполнении должностных обязанностей. Сейчас его рассматривает Нязепетровский районный суд.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 18.09.2018 г.»