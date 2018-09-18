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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Kia Rio стал самым популярным автомобилем в Челябинске
18.09.2018 г. 11:42
Аналитики назвали самые продаваемые автомобили в российских городах-миллионниках.
Исследование провели специалисты агентства «Автостат». Они проанализировали продажи автомобилей за первые восемь месяцев 2018 года. По данным экспертов, за этот период на российском рынке было продано более 1 млн новых машин. Самой популярной у покупателей моделью стала Kia Rio. Этот же автомобиль является лидером продаж в семи городах России, в том числе и в Челябинске.
С начала года в столице Южного Урала приобрели 580 машин Kia Rio. В Самаре, Воронеже и Красноярске самым популярным автомобилем стала Lada Vesta, в Перми и Волгограде — Lada Granta. В Санкт-Петербурге первое место по продажам занял седан Volkswagen Polo.
Фото с сайта vladimirnews.ru
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