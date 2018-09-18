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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинские дворы утопают в мусоре после закрытия городской свалки
18.09.2018 г. 11:51
В Челябинске возникли затруднения с вывозом отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов.
Заявления о предотвращении мусорного коллапса в городе, которые сделали в администрации в понедельник, 17 сентября, поставил под сомнение министр экологии области Сергей Лихачев. Он посетил с инспекцией несколько дворов в разных районах Челябинска, жители которых пожаловались на невывоз мусора из контейнеров в течение нескольких дней и даже недель. Министр назвал происходящее саботажем и пригрозил лишением лицензии недобросовестным подрядчикам.
«Если какие-то из наших перевозчиков начнут саботировать вывоз мусора или не выполнять свои обязанности, то будем их менять, лишать лицензии, а на их место зайдут те компании, которые будут добросовестно вывозить отходы У нас есть ряд предприятий, которые готовы зайти к нам из других регионов. Это федеральные игроки с нормальной техникой», — цитирует 74.ru Сергея Лихачева.
В пятницу, 14 сентября, МУП «ГорЭкоЦентр» разослал челябинским коммунальщикам уведомление. В нем говорилось, что вывоз отходов с контейнерных площадок жилых домов может прекратиться. Причинами этого назвали закрытие челябинского полигона ТБО и судебное решение о приостановке деятельности предприятия.
Фото с сайта 74.ru
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