В Челябинской области цыганская семья торговалась с приставами из-за долгов

Фото с сайта gazeta-mm.ru

21-летний житель Коркино пытался отсрочить погашение автомобильных штрафов и коммунальных долгов.

Безработный молодой человек собирал штрафы ГИБДД на территории всей страны: от Дальнего Востока до Поволжья. Их сумма составила 35 тыс. рублей. Парень также накопил коммунальные долги на 19 тыс. рублей. Денег на счетах у него не было, поэтому приставы запретили ему совершать регистрационные действия с автомобилем.

После этого должник начал ежедневно посещать отдел судебных исполнителей с уговорами снять ограничения с Lada Priora без оплаты долгов. Затем парень стал приходить с братом и родителями. Они предлагали оплатить часть суммы за снятие запрета. После нескольких категорических отказов должнику пришлось погасить долг целиком. Однако, перечисляя деньги коммунальщикам, молодой человек ошибся с адресатом и средства ушли не в ту организацию. Через неделю должник исправил ошибку. После всего этого ему пришлось оплатить еще и исполнительский сбор — 6 тыс. руб, сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Фото с сайта gazeta-mm.ru

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