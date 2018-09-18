Челябинского инженера оштрафовали за незаконную продажу средства для взлома автосигнализации

Фото с сайта news.sevas.com

Житель Челябинска получил штраф в размере 25 тыс. рублей за незаконный сбыт «код-граббера».

В июне 2018 года 34-летний инженер разместил объявление в соцсети о продаже «код-граббера» — средства для обхода автомобильной сигнализации. Челябинец предлагал приобрести оборудование за 15 тыс. рублей. При этом лицензии на продажу технического средства у него не было. Мужчину задержали после демонстрации работы устройства покупателю. Инженер раскаялся в содеянном и активно способствовал правоохранителям в расследовании.

Мужчине назначили судебный штраф в размере 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Фото с сайта news.sevas.com

Все новости за 18.09.2018 г.»