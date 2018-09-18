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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинского инженера оштрафовали за незаконную продажу средства для взлома автосигнализации
18.09.2018 г. 11:00
Фото с сайта news.sevas.com
Житель Челябинска получил штраф в размере 25 тыс. рублей за незаконный сбыт «код-граббера».
В июне 2018 года 34-летний инженер разместил объявление в соцсети о продаже «код-граббера» — средства для обхода автомобильной сигнализации. Челябинец предлагал приобрести оборудование за 15 тыс. рублей. При этом лицензии на продажу технического средства у него не было. Мужчину задержали после демонстрации работы устройства покупателю. Инженер раскаялся в содеянном и активно способствовал правоохранителям в расследовании.
Мужчине назначили судебный штраф в размере 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
Фото с сайта news.sevas.com
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