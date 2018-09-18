В Сатке из-за аварии в центральной котельной отложили начало отопительного сезона

Фото с сайта www.vsatke.ru

В саткинской администрации прокомментировали аварию в котельной.

ЧП случилось утром в понедельник, 17 сентября. В центральной котельной сорвало заглушку коллектора горячей воды. В результате инцидента технологически важное оборудование не пострадало. Однако начало отопительного сезона, которое было намечено на понедельник, пришлось отложить на несколько дней. По предварительной информации, тепло в жилые дома и учреждения Сатки дадут в среду, 19 сентября, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

В аварии пострадали четыре работника котельной. Двое из них госпитализированы с ожогами второй-третьей степени, третий находится в городской больнице с переломом ребра, а четвертый получил незначительные ушибы.

Фото с сайта www.vsatke.ru

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