- 68.1958р. - 0.0868
- 79.3595р. - 0.5926
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Сатке из-за аварии в центральной котельной отложили начало отопительного сезона
18.09.2018 г. 10:14
В саткинской администрации прокомментировали аварию в котельной.
ЧП случилось утром в понедельник, 17 сентября. В центральной котельной сорвало заглушку коллектора горячей воды. В результате инцидента технологически важное оборудование не пострадало. Однако начало отопительного сезона, которое было намечено на понедельник, пришлось отложить на несколько дней. По предварительной информации, тепло в жилые дома и учреждения Сатки дадут в среду, 19 сентября, говорится в сообщении на сайте районной администрации.
В аварии пострадали четыре работника котельной. Двое из них госпитализированы с ожогами второй-третьей степени, третий находится в городской больнице с переломом ребра, а четвертый получил незначительные ушибы.
Фото с сайта www.vsatke.ru
- 17.09.2018 г. Следователи начали проверку по факту аварии в котельной в Сатке
- 27.08.2018 г. Борис Дубровский положительно оценил благоустройство дворов в Сатке
- 27.07.2018 г. Сатке выделили 8 млн рублей на оформление в собственность бесхозных электросетей
- 06.07.2018 г. В Сатке фасады нескольких зданий украсили огромные граффити российских и иностранных художников
- 19.04.2018 г. В Челябинске на улице III Интернационала произошел прорыв теплотрассы