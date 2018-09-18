Челябинца задержали за попытку перебросить 40 мобильников через забор следственного изолятора

Фото с сайта www.74.fsin.su

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области предотвратили попытку доставить запрещенные предметы в следственный изолятор.

Местный житель пытался перебросить пакет на территорию СИЗО-1 в Калининском районе Челябинска. Однако караул и дежурная смена учреждения предотвратили попадание нелегальной посылки на запретную территорию. В пакете оказалось 40 мобильных телефонов, 14 sim-карт, шесть пар наушников и три аккумуляторных батареи.

Запрещенные предметы были изъяты, нарушителя задержали. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, челябинцу грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Фото с сайта www.74.fsin.su

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