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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинца задержали за попытку перебросить 40 мобильников через забор следственного изолятора
18.09.2018 г. 10:10
Фото с сайта www.74.fsin.su
Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области предотвратили попытку доставить запрещенные предметы в следственный изолятор.
Местный житель пытался перебросить пакет на территорию СИЗО-1 в Калининском районе Челябинска. Однако караул и дежурная смена учреждения предотвратили попадание нелегальной посылки на запретную территорию. В пакете оказалось 40 мобильных телефонов, 14 sim-карт, шесть пар наушников и три аккумуляторных батареи.
Запрещенные предметы были изъяты, нарушителя задержали. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, челябинцу грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.
Фото с сайта www.74.fsin.su
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