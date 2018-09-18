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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинский журналист Дмитрий Моргулес отправил заявления по поводу угроз в правоохранительные органы
18.09.2018 г. 10:08
Экс-главный редактор «Челябинского обзора» Дмитрий Моргулес обратился в правоохранительные органы по поводу телефонных угроз в его адрес.
По словам журналиста, ему поступили телефонные звонки с незнакомого номера. Это произошло вечером в понедельник, 17 сентября. Звонивший стал угрожать расправой.
«Незнакомый мне мужской голос с очень сильным кавказским акцентом представился Рамзаном, и спросил, знаю ли я достаточно важную в Челябинской области персону. Я ответил, что знаю (предполагая, о ком идет речь). После этого голос сообщил мне, что я лезу не в свое дело и больше не должен ничего публиковать (вероятно, об этом человеке). В противном случае «Рамзан» пообещал мне, что ему не составит труда приехать из Чечни в Челябинск, найти меня, и тогда наша встреча плохо для меня закончится, поскольку я проведу остаток дней в инвалидной коляске», — написал на своей странице в соцсети Facebook Дмитрий Моргулес.
Через несколько минут после этого разговора неизвестный мужчина вновь позвонил и повторил свою угрозу. Дмитрий Моргулес сообщил кореспонденту «Челябинского эха», что подал заявления по поводу звонков в правоохранительные органы — региональные управления СК, МВД, ФСБ.
«Я отправил сообщения в электронные приемные правоохранительных органов: СК, ГУ МВД по Челябинской области и УФСБ по Челябинской области. Кроме того, подключились коллеги-журналисты, Союз журналистов. Если это шутка, то шутник будет установлен. Если это на самом деле угроза, то значит, с этим нужно поступать соответствующим образом», — прокомментировал Дмитрий Моргулес.
Дмитрий Моргулес отметил, что у него в последнее время не было никаких открытых конфликтов. Журналист расценивает происшествие как «прямую, явную и непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда своему здоровью».
Фото с сайта ob-zor.ru
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