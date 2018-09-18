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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинские венерологи проводят консультации для подростков через соцсети и по телефону
18.09.2018 г. 09:02
В минздраве напомнили, что в Челябинске работает первый подростковый кабинет для профилактики и лечения инфекций, передающихся половым путем.
Кабинет открыт на базе областного кожно-венерологического диспансера №3. Специалисты проводят прием в индивидуальном порядке, а также общаются с пациентами через социальные сети и по телефону. По словам сотрудников диспансера, многие подростки боятся обращаться к родственникам по вопросам половых инфекций, а на обследование в частной клинике денег нет. В областном диспансере диагностика и лечение проводится бесплатно, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Подростковый кабинет находится на Комсомольском проспекте, 66а. Также все желающие могут получить ответы на вопросы по телефону 798-95-41 и в группе www.vk.com/okvd74.
Фото с сайта prime-detective.ru