Челябинские венерологи проводят консультации для подростков через соцсети и по телефону

Фото с сайта prime-detective.ru

В минздраве напомнили, что в Челябинске работает первый подростковый кабинет для профилактики и лечения инфекций, передающихся половым путем.

Кабинет открыт на базе областного кожно-венерологического диспансера №3. Специалисты проводят прием в индивидуальном порядке, а также общаются с пациентами через социальные сети и по телефону. По словам сотрудников диспансера, многие подростки боятся обращаться к родственникам по вопросам половых инфекций, а на обследование в частной клинике денег нет. В областном диспансере диагностика и лечение проводится бесплатно, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Подростковый кабинет находится на Комсомольском проспекте, 66а. Также все желающие могут получить ответы на вопросы по телефону 798-95-41 и в группе www.vk.com/okvd74.

Фото с сайта prime-detective.ru

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