10% ищущих работу москвичей готовы переехать ради трудоустройства в Челябинскую область

Фото с сайта cheladmin.ru

Аналитики HeadHunter назвали десять городов, жители которых не против переехать на Южный Урал для трудоустройства.

Исследование проводили по материалам базы резюме за последние 12 месяцев. Лидерство в рейтинге принадлежит самому близлежащему к Челябинску мегаполису — Екатеринбургу. Там более 11% опрошенных соискателей готовы ехать за работой на Южный Урал. Второе место заняла Москва. Каждый десятый респондент из столицы заявил о желании перебраться на Южный Урал при условии, что ему будут платить в среднем 100 тыс. рублей.

Зарплатные ожидания соискателей из других городов существенно ниже — так, жители Екатеринбурга рассчитывают в Челябинской области на заработок в 65 тыс. рублей. Однако это все равно превышает среднюю зарплату в регионе более чем вдвое.

В список городов, откуда люди готовы ехать в Челябинскую область ради работы, вошли также Уфа, Курган, Санкт-Петербург, Костанай, Пермь, Тюмень, Орск и Омск. Перебраться на Южный Урал пожелали топ-менеджеры, IT-специалисты, а также занятые на производствах, в продажах и строительстве.

Фото с сайта cheladmin.ru

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