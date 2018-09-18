- 68.1958р. - 0.0868
- 79.3595р. - 0.5926
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
10% ищущих работу москвичей готовы переехать ради трудоустройства в Челябинскую область
18.09.2018 г. 08:57
Аналитики HeadHunter назвали десять городов, жители которых не против переехать на Южный Урал для трудоустройства.
Исследование проводили по материалам базы резюме за последние 12 месяцев. Лидерство в рейтинге принадлежит самому близлежащему к Челябинску мегаполису — Екатеринбургу. Там более 11% опрошенных соискателей готовы ехать за работой на Южный Урал. Второе место заняла Москва. Каждый десятый респондент из столицы заявил о желании перебраться на Южный Урал при условии, что ему будут платить в среднем 100 тыс. рублей.
Зарплатные ожидания соискателей из других городов существенно ниже — так, жители Екатеринбурга рассчитывают в Челябинской области на заработок в 65 тыс. рублей. Однако это все равно превышает среднюю зарплату в регионе более чем вдвое.
В список городов, откуда люди готовы ехать в Челябинскую область ради работы, вошли также Уфа, Курган, Санкт-Петербург, Костанай, Пермь, Тюмень, Орск и Омск. Перебраться на Южный Урал пожелали топ-менеджеры, IT-специалисты, а также занятые на производствах, в продажах и строительстве.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 10.09.2018 г. Всего половина южноуральцев получают «белую» зарплату
- 06.09.2018 г. В Челябинской области назвали десять вузов с самыми высокими зарплатными ожиданиями выпускников
- 21.08.2018 г. Жители Урала не согласны на снижение зарплаты ради стабильности на работе
- 10.08.2018 г. В Челябинской области строители в среднем получают 40 тыс. рублей
- 01.08.2018 г. Почти треть челябинцев готовы переехать в другой город в поиске работы