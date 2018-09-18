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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В пострадавшей от землетрясения больнице Катав-Ивановска проведут капитальный ремонт
18.09.2018 г. 08:56
Губернатор Борис Дубровский принял решение провести капремонт здания Катав-Ивановской больницы, пострадавшего во время землетрясения 5 сентября.
Ущерб зданию медицинского учреждения от подземных толчков составил 11 млн рублей. «Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать (не в ущерб качеству) — полностью модернизировать здание медучреждения. Здание должно соответствовать современным требованиям», — подчеркнул Борис Дубровский.
Ремонт планируют начать в 2019 году. Работы пройдут в несколько этапов. Во время капремонта больницу закрывать не будут. После реконструкции в основной корпус медучреждения перенесут детскую поликлинику. Сейчас больница работает в штатном режиме и оказывает все виды помощи, кроме хирургической.
Фото с сайта gubernator74.ru
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