В пострадавшей от землетрясения больнице Катав-Ивановска проведут капитальный ремонт

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский принял решение провести капремонт здания Катав-Ивановской больницы, пострадавшего во время землетрясения 5 сентября.

Ущерб зданию медицинского учреждения от подземных толчков составил 11 млн рублей. «Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать (не в ущерб качеству) — полностью модернизировать здание медучреждения. Здание должно соответствовать современным требованиям», — подчеркнул Борис Дубровский.

Ремонт планируют начать в 2019 году. Работы пройдут в несколько этапов. Во время капремонта больницу закрывать не будут. После реконструкции в основной корпус медучреждения перенесут детскую поликлинику. Сейчас больница работает в штатном режиме и оказывает все виды помощи, кроме хирургической.

Фото с сайта gubernator74.ru

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