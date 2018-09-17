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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
21-летний рабочий ММК упал в ванну с раскаленным цинком и погиб
17.09.2018 г. 15:48
Фото с сайта 24rus.ru
В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего ММК.
Все случилось днем в пятницу, 14 сентября, в листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК». 21-летний рабочий упал в ванну с раскаленным цинком. Парня с ожогами доставили в больницу, где он скончался.
Следственный комитет проводит по данному факту проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта 24rus.ru
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