21-летний рабочий ММК упал в ванну с раскаленным цинком и погиб

Фото с сайта 24rus.ru

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего ММК.

Все случилось днем в пятницу, 14 сентября, в листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК». 21-летний рабочий упал в ванну с раскаленным цинком. Парня с ожогами доставили в больницу, где он скончался.

Следственный комитет проводит по данному факту проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта 24rus.ru

Все новости за 17.09.2018 г.»