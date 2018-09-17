В Челябинске предложили ремонтировать бойлеры за счет денег, сэкономленных на благоустройстве

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске более десятка домов все еще остаются без горячей воды.

Проблемные дома находятся в Курчатовском, Металлургическом, Советском и Ленинском районах. В них остро стоит необходимость замены бойлерного оборудования. Жильцы отказываются оплачивать ремонтные работы из своего кармана.

Ранее глава Металлургического района Сергей Кочетков просил рассмотреть возможность их финансирования за счет бюджета. В понедельник, 17 сентября, мэр Евгений Тефтелев рассказал, что каждый проблемный дом находится на контроле у глав районов. Он заявил, что деньги на замену бойлеров могут быть выделены из сэкономленных средств по программе «Реальные дела». Помимо прочего, она включает установку игровых и спортивных площадок, ремонт междворовых проездов и благоустройство территории дворов.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 17.09.2018 г.»