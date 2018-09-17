Челябинская область стала лидером в России по скоростному сбору мусора

Фото с сайта pravmin74.ru

Южный Урал одержал победу в борьбе за Кубок Чистоты.

В соревновании приняли участие команды из 58 регионов России. В Челябинской области две команды общей численностью 1 тыс. человек за два часа собрали 10 тонн мусора. На переработку отправилось 42 м3 пластика, 22 м3 металла и 33 м3 стекла. Челябинцы заняли первое и второе места в командном зачете, а регион завоевал первенство в общем рейтинге и получил главный приз соревнования — Кубок Чистоты.

Экоквест «Чистые игры» приурочили ко Всемирному дню чистоты, который празднуют 15 сентября. Участники соревновались в сборе и сортировке мусора, отгадывали загадки экологической викторины и создали карту убранных территорий в специальном мобильном приложении.

Фото с сайта pravmin74.ru

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