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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинское УФАС рассмотрит дело о жареных семечках
17.09.2018 г. 15:08
Фото с сайта polza-i-vred.ru
Антимонопольная служба возбудила дело о недобросовестной конкуренции между производителями семечек.
В ведомство обратилась челябинская компания «Русский орех» с жалобой на организацию «Инвест Трейд» из Миасса. Ее обвинили в копировании дизайна упаковки и использовании товарного знака «Русский орех». Выяснилось, что «Инвест Трейд» зарегистрировала сходный до степени смешения бренд в декабре 2017 года и продавала под ним жареные семена подсолнечника. В УФАС возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции. Его рассмотрение состоится 25 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта polza-i-vred.ru
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