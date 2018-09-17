Челябинское УФАС рассмотрит дело о жареных семечках

Фото с сайта polza-i-vred.ru

Антимонопольная служба возбудила дело о недобросовестной конкуренции между производителями семечек.

В ведомство обратилась челябинская компания «Русский орех» с жалобой на организацию «Инвест Трейд» из Миасса. Ее обвинили в копировании дизайна упаковки и использовании товарного знака «Русский орех». Выяснилось, что «Инвест Трейд» зарегистрировала сходный до степени смешения бренд в декабре 2017 года и продавала под ним жареные семена подсолнечника. В УФАС возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции. Его рассмотрение состоится 25 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта polza-i-vred.ru

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