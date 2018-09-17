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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Следователи начали проверку по факту аварии в котельной в Сатке
17.09.2018 г. 15:08
Фото с сайта sledcom.ru
СК проводит проверку по факту ЧП в саткинской котельной.
ЧП произошло днем в понедельник, 17 сентября, когда в Сатке должен был стартовать отопительный сезон. В результате порыва трубы в одной из котельных города пострадали работники коммунальной организации. Трое мужчин и женщина получили ожоги и травмы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства.
По данным телеграм-канала регионального минздрава, женщину, получившую ожоги 20% поверхности тела, госпитализировали в областной ожоговый центр. Туда же в ближайшие дни планируют отправить мужчину, который повредил кисти рук.
Фото с сайта sledcom.ru
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