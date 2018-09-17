Следователи начали проверку по факту аварии в котельной в Сатке

Фото с сайта sledcom.ru

СК проводит проверку по факту ЧП в саткинской котельной.

ЧП произошло днем в понедельник, 17 сентября, когда в Сатке должен был стартовать отопительный сезон. В результате порыва трубы в одной из котельных города пострадали работники коммунальной организации. Трое мужчин и женщина получили ожоги и травмы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства.

По данным телеграм-канала регионального минздрава, женщину, получившую ожоги 20% поверхности тела, госпитализировали в областной ожоговый центр. Туда же в ближайшие дни планируют отправить мужчину, который повредил кисти рук.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 17.09.2018 г.»