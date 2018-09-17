Челябинское предприятие задолжало 9 млн рублей своим работником из-за ареста расчетных счетов

Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате перед 151 работником на сумму 9 млн рублей.

В поле зрения надзорного ведомства попала компания «Уралтрубмаш». С февраля по июль 2018 года предприятие задолжало 151 сотруднику более 9 млн рублей. Выяснилось, что на расчетные счета организации суд наложил арест в связи с неисполнением обязательств перед кредитором. Это и стало причиной образования долга по зарплате.

Прокуратура направила в суд более 500 заявлений о взыскании начисленных, но не выплаченных работникам денег. В результате задолженность по оплате труда предприятие погасило в полном объеме, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Все новости за 17.09.2018 г.»