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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинское предприятие задолжало 9 млн рублей своим работником из-за ареста расчетных счетов
17.09.2018 г. 14:39
Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате перед 151 работником на сумму 9 млн рублей.
В поле зрения надзорного ведомства попала компания «Уралтрубмаш». С февраля по июль 2018 года предприятие задолжало 151 сотруднику более 9 млн рублей. Выяснилось, что на расчетные счета организации суд наложил арест в связи с неисполнением обязательств перед кредитором. Это и стало причиной образования долга по зарплате.
Прокуратура направила в суд более 500 заявлений о взыскании начисленных, но не выплаченных работникам денег. В результате задолженность по оплате труда предприятие погасило в полном объеме, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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