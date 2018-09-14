Челябинск
- 68.637р. - 0.9358
- 79.7699р. - 0.8789
Разбор полетов
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Озерске следователи занялись случаем с травмированием школьника на уроке физкультуры
14.09.2018 г. 15:24
Фото с сайта pixabay.com
В Озерске 11-летний школьник получил травму на уроке физкультуры.
Инцидент произошел вскоре после начала учебного года - 5 сентября. Занятие проходило на городском стадионе. 11-летний школьник выполнял прыжок в длину и при падении не успел выбраться из сектора. В результате на него упал сверстник. Школьник получил травму. Материалы проверки полиция передала в региональное управление Следственного комитета. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Впоследствии они дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 19.07.2018 г. В челябинскую областную больницу госпитализировали шестерых человек с «травмами ныряльщика»
- 06.06.2018 г. Челябинский школьник вернул инкассаторам забытый в магазине чемодан
- 30.01.2018 г. Школа заплатит 25 тыс. рублей ученику после его падения с турника
- 26.06.2017 г. За сломанный на физкультуре позвоночник 9-летнему мальчику школа заплатила 42 тыс. рублей
- 03.05.2017 г. В Челябинской области школьник избил товарища ежом