В Озерске следователи занялись случаем с травмированием школьника на уроке физкультуры

Фото с сайта pixabay.com

В Озерске 11-летний школьник получил травму на уроке физкультуры.

Инцидент произошел вскоре после начала учебного года - 5 сентября. Занятие проходило на городском стадионе. 11-летний школьник выполнял прыжок в длину и при падении не успел выбраться из сектора. В результате на него упал сверстник. Школьник получил травму. Материалы проверки полиция передала в региональное управление Следственного комитета. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Впоследствии они дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 14.09.2018 г.»