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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области четырех мужчин судят за экстремизм и убийство бездомного
14.09.2018 г. 15:21
В Челябинской области в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении местных жителей, которые наносили свастику на памятники героям ВОВ.
Мужчин обвиняют по статьям об организации и участии в деятельности экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, вандализме и убийстве.
По версии следствия, в течение 2015 - 2017 годов обвиняемые создали ячейку организации «Мизантропик дивижн», которая решением Красноярского краевого суда признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории России. Мужчины оскверняли памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, нанося на них свастику. Фотографии они размещали в интернете. Также участники организации изготовили взрывное устройство, которое демонстративно подорвали, а видео этой сцены тоже опубликовали в сети.
В августе 2016 года около одного садов в Советском районе двое из обвиняемых убили бездомного. Мотивом стала вражда к определенной социальной группе, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Уголовное дело начал рассматривать Челябинский областной суд.
Фото с сайта sibkray.ru
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