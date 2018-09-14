Бывшего первого замминистра экономразвития области Антона Бахаева выпустили из СИЗО

Фото с сайта gubernator74.ru

Подследственному бывшему замглавы минэкономразвития Антону Бахаеву изменили меру пресечения.

В пятницу, 14 сентября, решением Центрального райсуда Челябинска Антона Бахаева отправили под домашний арест. Срок пребывания под стражей у него заканчивается в среду, 19 сентября. Первого замминистра экономразвития области Антона Бахаева задержали 19 июля и арестовали на два месяца. Его обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года. 3 августа Антона Бахаева отправили в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». В среду, 12 сентября, он подал в суд иск о признании незаконным приказа о его увольнении. Заседание пройдет в Центральном райсуде 3 октября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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