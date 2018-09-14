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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В ближайшие выходные Челябинск рискует утонуть в горах мусора
14.09.2018 г. 14:45
МУП «ГорЭкоЦентр» уведомило челябинских коммунальщиков о возможном прекращении вывоза отходов с контейнерных площадок.
Соответствующее уведомление за подписью директора организации Игоря Галичина управляющие компании и ТСЖ получили в пятницу, 14 сентября. Письмо оказалось в распоряжении редакции «Челябинского эха». «10 сентября 2018 года Металлургическим районным судом было вынесено решение о приостановке деятельности МУП «ГорЭкоЦентр». На основании вышеизложенного сообщаем вам, что с 15 сентября 2018 года возможно прекращение сбора и вывоза отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов, обслуживаемых вашей организацией», - говорится в документе. Кроме того, предприятие связало бойкот с окончательным закрытием челябинской свалки, которое произошло во вторник, 11 сентября. После решения о приостановке работы МУП «ГорЭкоЦентр» подало апелляционную жалобу на постановление Металлургического райсуда.
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