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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Представители крупнейших нефтегазовых компаний приедут в Челябинск 18 сентября
14.09.2018 г. 15:09
В Челябинске состоится заседание Международного делового конгресса.
Повестка мероприятия обозначена как «Белая металлургия – будущее трубопроводного транспорта». В пресс-службе группы ЧТПЗ заявили, что на совещание прибудут более 100 топ-менеджеров крупнейших международных компаний. В их числе «Газпром», «Северсталь», ТМК, ОМК, «СОГАЗ», Shell, Mitsui, Baker Huges. Вместе с промышленниками на заседании будут работать представители областного правительства и Союза нефтегазопромышленников России.
Участники представят инновационные разработки для трубопроводного транспорта, новые технологии контроля качества продукции и поделятся опытом участия в проектах топливно-энергетического комплекса. «Подобные встречи представителей нефтегазовых компаний, производителей труб и оборудования, а также международных экспертов очень важны, потому что они способствуют развитию ТЭК и укреплению экономического сотрудничества между странами», - заявил председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров.
Заседание конгресса пройдет в цехе Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239» во вторник, 18 сентября.
Фото с сайта chelpipe.ru
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