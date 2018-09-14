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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Расходы на саммиты ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске будет контролировать прокуратура
14.09.2018 г. 13:48
Прокуратура тщательно проконтролирует подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин заявил, что работа чиновников и представителей бизнеса должна быть максимально прозрачной в плане расходования средств. Прокуратура предпримет дополнительные меры контроля, чтобы обеспечить целевое использование денег, выделенных на подготовку к международным форумам.
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Как отметил министр экономразвития области Сергей Смольников, строительство объектов, подготовка инфраструктуры и организационные расходы совокупно оцениваются более, чем в 50 млрд рублей, причем эта сумма будет скорректирована с учетом требований ФСО и Росконгресса. Более 9,5 млрд из этой суммы приходятся на средства бизнеса. «За счет частных инвесторов будет построен аэропорт, места проживания делегаций, включая коттеджные поселки, это вложение в городскую инфраструктуру. Так, более миллиарда будет вложено в устройство набережной Миасса», - подчеркнул министр.
Фото с сайта gubernator74.ru
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