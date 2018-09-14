На границе с Казахстаном под Троицком до конца года будет затруднено движение из-за ремонта дороги

Фото с сайта infovoronezh.ru

На подъезде к пункту пропуска Бугристое начались дорожные работы.

Сейчас там введено реверсивное движение транспорта. Скоростной режим на участке ограничен. Работы по обустройству подъездов к пункту пропуска будут идти до конца 2018 года. Из-за этого движение будет затруднено. Ожидается, что возникнут большие пробки. В региональном пограничном управлении ФСБ напомнили, что через границу можно проехать через пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском. Они работают в штатном режиме. Также пограничники просят автолюбителей заранее планировать свой маршрут и учитывать временные ограничения.

Фото с сайта infovoronezh.ru

Все новости за 14.09.2018 г.»