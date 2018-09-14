В Копейске появится самая длинная велодорожка в Челябинской области

Фото с сайта akgo74.ru

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится реконструкция копейского парка Победы.

Сейчас завершается первый этап строительства: на территории парка оборудуют велотрассу и дорожки для скандинавской ходьбы, устанавливают освещение. Длина трассы составит 3,8 километра. Эта дорожка позволит заниматься велоспортом, ездить на роликах, а зимой на лыжах. Спортивные объекты подобных масштабов есть только в Свердловской области, а в Челябинской - это будет первая велодорожка такой длины. В планы администрации Копейска входит и дальше реконструировать парк Победы. В окончательном варианте проекта появятся пруд, фонтан, пешеходные дорожки, скамейки и кафе.

Фото с сайта akgo74.ru

Все новости за 14.09.2018 г.»