Приговор экс-гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову оставили без изменений

Фото с сайта gubernator74.ru

Свердловский областной суд отклонил апелляцию на приговор челябинскому застройщику Сергею Мануйлову.

Заседание состоялось в Екатеринбурге в пятницу, 14 сентября. В уральскую столицу его перенесли, поскольку двое судей из Челябинска являются обманутыми дольщиками «Гринфлайта» и проходили по делу в качестве потерпевших. Это исключало возможность рассмотрения дела в Челябинском облсуде. Судебная коллегия Свердловского облсуда, изучив материалы дела, отклонила апелляцию прокуратуры и оставила в силе приговор экс-главе «Гринфлайта» - 2,5 года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе инстанции.

Сергея Мануйлова признали виновным в злоупотреблении полномочиями в апреле 2018 года. По данным следствия, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам. Проблемы с получением квартир возникли у 4 тыс. 300 человек. Совокупный ущерб составил более 10 млрд рублей. После заседания суда Сергея Мануйлова взяли под стражу.

Фото с сайта gubernator74.ru

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